Adana Akaryakıt Istasyonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı



ADANA'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.'nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, caddeyi zırhlı araçlarla trafiğe kapatıp, delil aradı. Zanlıların olay yerinde bırakıp kaçtıkları hafif ticari araç ve otomobili inceleyen ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.