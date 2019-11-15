Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü
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Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdüAdana'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

15.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:53
Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü
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