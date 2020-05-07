ADANA Ağaca asılıp sallanmıştı, havaya ateş açıp polise direndi
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ADANA Ağaca asılıp sallanmıştı, havaya ateş açıp polise direndi

ADANA Ağaca asılıp sallanmıştı, havaya ateş açıp polise direndi
07.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:25

Ağaca asılıp sallanmıştı, havaya ateş açıp polise direndiADANA'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (66), evinin penceresinden rastgele havaya ateş açınca...

Ağaca asılıp sallanmıştı, havaya ateş açıp polise direndi

ADANA'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (66), evinin penceresinden rastgele havaya ateş açınca bölgeye sevk edilen polis ekiplerine direndi. Cebeci, uzun süren uğraşlar sonucu evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin penceresine çıkan Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açtı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis merkezi ve yunus ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen havaya ateş açmaya devam eden Cebeci, bölgeye gelen çelik yelekli yardımcı polis ekiplerinin de uyarılarını dinlemedi. Evinin penceresinden elinde Türk bayrağı tutup, çevredekilere bağırıp, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna olmadı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Uzun uğraşlara rağmen bir türlü ikna edilemeyen Cebeci'yi etkisiz hale getirmek için evin çevresine özel hareket polisleri sevk edildi. Cebeci'ye müdahalede bulunmak için hazırlık yapan ekipler, bir anlık boşluğundan yararlanıp, eve sızdı. Cebeci'nin arkasından gelen bir polis memuru, kollarından tutup etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, evin penceresindeki bıçak, tüfek ve tabancaya el koydu. Ayşe Cebeci, eşinin emekli öğretmen olduğunu psikolojik sorunları olduğu için hap kullandığını ancak haplarını bugün almayı unuttuğu için bu şekilde davrandığını söyledi.

AĞACA ASILMIŞTI

Daha önce evinin karşısında bulunan ağaçlara bacaklarıyla baş aşağı asılarak spor yapan İbrahim Cebeci, sosyal medyada komando marşı söylerken çekilen görüntülerle gündeme gelmişti. Cebeci, 'Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.

Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği Cebeci, daha sonra tedavisi için hastaneye götürüldü.

ADANA Ağaca asılıp sallanmıştı, havaya ateş açıp polise direndi

Kaynak: DHA

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