Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
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Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi

Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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