Adana Adliyesinde Yangın

Adana Adliyesi ek hizmet binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI

Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Avukat Kamil Tekerek Sokak'ta bulunan Adliye ek hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. Adliye ek hizmet binasından dumanların çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu polise ve 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.