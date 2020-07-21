Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı (2) Adana Adliyesine gelen motosikletli saldırganın pencereden ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Adana Adliyesine gelen motosikletli saldırganın pencereden ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerindeki Adana Adliye binası önüne motosikletle gelen bir kişi, bir duruşma için bekleyen gruba pencereden ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adliye binasına çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Büyük panik yaşanan olayda yaralı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA