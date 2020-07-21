Adana Adliyesinde silahlı kavga: 5 yaralı
Adana Adliyesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
21.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:23
Adana Adliyesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, adliye binasında bir dava için bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirip bayıldı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. - ADANA
Kaynak: İHA