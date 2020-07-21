Adana Adliyesinde silahlı kavga: 5 yaralı
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Adana Adliyesinde silahlı kavga: 5 yaralı

Adana Adliyesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Adana Adliyesinde silahlı kavga: 5 yaralı
21.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:23

Adana Adliyesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye binasında bir dava için bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirip bayıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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