Adana Adliyesinde "Sıfır Atık" Projesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, kaliteli bir şekilde değerlendirilmesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan "sıfır atık" projesini uygulamaya koydu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, proje kapsamında, Adana Adliyesi ana hizmet binası ve taş binada katlardaki 40 ayrı noktaya atık ayrıştırma yapmak üzere plastik, cam, organik ve kağıt atıklarından oluşan iç mekan atık kutuları yerleştirildi.

Adliye binasından çıkacak 1 ton kağıt atığının geri kazanımıyla 17 ağacın kesilmesinin önleneceği ve 12 bin 400 metreküp sera gazının engelleneceğinin ifade edildiği açıklamada, 1 ton plastiğin geri kazanımı sonucunda da petrol ve elektrik enerjisinden tasarruf edileceği kaydedildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü de yaptığı değerlendirmede, çevre yönetiminin tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini belirtti.

İsrafın gündelik hayatı kuşattığını, bu sebeple çevre dostu bir yaşam modeline geçilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tülü, atık bilincinin ve farkındalığın oluşması, sıfır atık kültürünün yaygınlaşması adına öncü kamu kurumu olacaklarını ifade etti.