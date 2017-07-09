Adana Adliyesi'nde Sigarayı Bırakanlara Bisiklet Verildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğinde Adana Adliyesi'nde görev yapan yargı mensubu ve çalışanlarına yönelik yürütülen "Hayatını Sigaraya Hapsetme Projesi" kapsamında sigarayı bırakan 8 yargı mensubu ve çalışanlarına bisiklet hediye edildi.



Adana Adliyesi'nde sigara kullanımının en aza indirilmesi, hakim ve cumhuriyet savcıları ile çalışanların iş, sağlık ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla 2016 yılı nisan ayında sigarayı bırakma kampanyası başlatıldı.



Kampanya kapsamında sigara bırakma poliklinikleri desteği ile tedavi görüp eğitim alan Cumhuriyet Savcısı Zekai Aktaran ile zabıt katipleri Sinan Layıklı, Nehire Başar, Ömer Keleş, Adli Sicil Şefi Mukadder Kömürcü, memur Selçuk Oruç, mübaşir Yusuf Kılınç ve şoför Hacı Yusuf Akçatepe, sigarayı bırakmayı başardı.



Sigaradan kurtulan yargı mensubu ve çalışanlarına, başarılarından dolayı dumansız ve sağlıklı bir yaşama devam etmeleri amacıyla törenle bisiklet hediye edilerek, başarı belgesi verildi.





Adana Adliyesi Ön Büro ve Danışma Masası'nda düzenlenen törende konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, sigaradan kurtulmanın zor bir süreç olduğunu belirterek, "Nobel ödüllü Türk bilim adamımız Aziz Sancar, sigaranın insan DNA'sını bozduğunu tespit etti. Bu, insanların, sigaranın gerçek yüzünü görmeleri bakımından medarı iftiharımız Sancar'ın ortaya çıkardığı çok önemli bir tespitti. Sigara bırakmak uzun soluklu ama insanlarımız, geleceğimiz için yapılması gereken bir mücadele, destek olmadan kurtulmak çok zor." dedi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Alper Acil de yargı mensubu ve çalışanlarının sigarayla mücadele konusundaki kararlı tutumu ve girişimleri sonucunda projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Tek bir kişinin bile sigarayı bırakmasına vesile olmak bizim için çok büyük bir başarıdır." diye konuştu.