ADANA ADLİYESİ'NDE 1 KİŞİ SİLAHINI ATEŞLEDİ, 3'Ü ÇOCUK ÇOK SAYIDA YARALI -1 Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı.

Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.

Olay yerindeki polis incelemesi devam ediyor.

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ADANA

Kaynak: DHA