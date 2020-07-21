ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI

ADANA Adliyesi'nde daha önce meydana gelen bıçaklı kavga olayının duruşması öncesi tabancayla X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden ateş açan iki kişi, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladı.

ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI
21.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:09

ADANA Adliyesi'nde daha önce meydana gelen bıçaklı kavga olayının duruşması öncesi tabancayla X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden ateş açan iki kişi, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladı.

Olay saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavganın duruşması öncesi taraflar adliye girişine geldi. X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-kızın yanı sıra adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere taşıdı. A.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Anıl ATAR-Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ ADANA, - 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı Güncel
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Erol Evgin Tuvana Türkay Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Muğla Avrupa Ayasofya
Şu an buradasınız: ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:14:03. #1.14#
title