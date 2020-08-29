ADANA Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı

Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşıADANA'da evde kendi salçalarını üretmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları taze kırmızı biberleri ayıkladıktan sonra makinede çektirip, damlarda güneş altında kurutarak kışa hazırlık yapıyor.

29.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:17

Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı

ADANA'da evde kendi salçalarını üretmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları taze kırmızı biberleri ayıkladıktan sonra makinede çektirip, damlarda güneş altında kurutarak kışa hazırlık yapıyor.

Adana'da sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bazı bölgelere biber satış pazarları kuruldu. Kış öncesi hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, sokaklarda komşularıyla toplanarak, pazardan çuvallarla aldıkları biberleri imece usulü özenle temizleyip çekirdeklerinden arındırıyor. Daha sonra kıyma makinelerinde çektirilen biberler sıvı kıvama getiriliyor. Çekilmiş biberler, tuzlandıktan sonra evlerin damlarında kıvama gelene kadar kurutuluyor. Elde edilen doğal salçalar, kış boyunca birçok yemekte afiyetle tüketiliyor.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

30 yıldır Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde salçalık kırmızı biber satışı yapan Adem Eser, kaliteli salçanın Karaisalı ilçesinde yetişen biberden yapıldığını söyledi. Adanalıların özellikle Karaisalı biberini tercih ettiğini belirten Eser, "Kilosu 2-3 lira arasında satılıyor. Adana'da Karaisalı biberi bir marka oldu. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, satış yerimizde hareketlilik bu ayın sonuna kadar sürer" dedi.

EVLERİN DAMLARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Uzun yıllar kendi biber salçalarını yaptıklarını söyleyen vatandaşlar ise, elde edilen ürünü kış aylarında neredeyse tüm yemeklerde kullandıklarını söyledi. Komşusuyla birlikte oturduğu apartmanın damında salça kurutan Aygül İlhan, "Market ürünlerini tercih etmiyoruz. Kendi el yapımı salçamızın tadı daha güzel oluyor. İçerisinde hiçbir koruyucu madde yok. Tamamen doğal. Yaptığımız salçaları kurutmaya başladık. Tahmini 15-20 gün içerinse tamamen kuruyup, yemeğe hazır olacak. Bu salçayı şehir dışındaki akrabalarımıza da gönderiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, lüks apartmanların damlarında kurutulan salçalar, havadan renkli görüntüler oluşturdu.

ADANA Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var Politika
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Okan Bayülgen Demet Özdemir Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Metin Oktay Sinan Gümüş Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: ADANA Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 09:17:21. #1.14#
title