Adana Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu
Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (2)38 KİŞİ GÖZALTINDAAdana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (2)
38 KİŞİ GÖZALTINDA
Adana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eş zamanlı olarak 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda; şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA