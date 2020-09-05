ADANA Adana'da park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu
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ADANA Adana'da park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu

Adana'da park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulunduADANA'da yol kenarına park edilen bir otomobilin direksiyon koltuğunda, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

05.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:16

Adana'da park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu

ADANA'da yol kenarına park edilen bir otomobilin direksiyon koltuğunda, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 01 TH 393 plakalı otomobiliyle caddede ilerleyen 60 yaşlarındaki bir erkek, kısa süre sonra otomobilini caddenin sağına park etti ve araçtan inmedi. Bugün öğle saatlerinde ise otomobilin içinde hareketsiz yatan adamı gören çevredekiler, durumu polis ve 112 ekiplerine bildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonrası adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz öğrenilemezken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA Adana'da park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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