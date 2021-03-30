ADANA Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı
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ADANA Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladıADANA'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında yaya yolu şeritlerin bazıları kırmızı renge boyandı.

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Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı

ADANA'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında yaya yolu şeritlerin bazıları kırmızı renge boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından farkındalık yaratmak adına tüm Türkiye genelinde başlatılan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinlikleri Adana'da da ilgi gördü. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Süreyya Nihat Oral İlkokulu önünde gerçekleşen etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, trafik polisleri ve ilkokul öğrencileri katıldı. Trafik ekipleri ellerinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartları taşıyan öğrencilere bu etkinliğin yaya geçitlerinde sürücülerin yeni işaretlemelerle uyarılarak dikkatlerini üst düzeye çıkarması, bu noktalarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlaması amacıyla düzenlendiği bilgisini verdi. Ardından Vali Elban, öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinin şeritlerini kırmızıya boyadı. Elban, daha sonra uygulama noktasında durdurulan sürücülere etkinlik hakkında bilgi verip hediye takdim etti.

'TRAFİKTE ÖNCELİK YAYALARIN'

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Vali Elban, bir ülke için medeniyet ölçülerinden birisinin de trafikte yayaların yollarda güvenli olarak seyahat edebilmesi olduğunu belirtti. Vali Elban, yayaların kentte dolaşırken güvenli, rahat olması adına bu tür kampanyaların devam edeceğini kaydetti.

ADANA Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı
ADANA Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı
ADANA Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı
ADANA Adana'da 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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