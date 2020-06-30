ADANA-Adana'da fuhuş operasyonu
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ADANA-Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonuGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kadınları fuhuşa zorlayıp, fuhuşa aracılık ve yer temin eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

30.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:05

Adana'da fuhuş operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kadınları fuhuşa zorlayıp, fuhuşa aracılık ve yer temin eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhuşa zorlayan, fuhuşa aracılık ve yer temin eden bir şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah, çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çoğu kadın, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntüm Dökümü:

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

ADANA-Adana'da fuhuş operasyonu

Kaynak: DHA

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