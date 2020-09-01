ADANA Adana'da DEAŞ operasyonu 5 gözaltı
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ADANA Adana'da DEAŞ operasyonu 5 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltıADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

01.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:14

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

ADANA Adana'da DEAŞ operasyonu 5 gözaltı

Kaynak: DHA

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