ADANA Adana'da 13 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı
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ADANA Adana'da 13 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

Adana'da 13 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdıADANA'nın Kozan ilçesinde, sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheli, "Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim" diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D.

03.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:44

Adana'da 13 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheli, "Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim" diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D.'den, ailesine ait 5 çeyrek altın ile 2 bin TL dolandırdı. D.D.'nin hamallık yaparak geçimini sağlayan babası Cafer D., dolandırıcının yakalanmasını isteyerek gözyaşı döktü.

Kozan ilçesindeki Hacıuşağı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan D.D.'ye sosyal medyadan "Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim" diye mesaj atan, Turan Kemal rumuzlu bir şüpheli, küçük kızdan para istedi. Ailesinin evde sakladığı 2 bin TL'yi ATM yoluyla şüphelinin hesaplarına gönderen D.D., şüphelinin tehdit ve korkutucu mesajlar atmaya devam etmesi üzerine evdeki 5 çeyrek altını da kuyumcuda bozdurduktan sonra şüphelinin banka hesaplarına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.D., ailesinin kendisine kızacağını düşünerek bir komşusunun yanına sığındı. GÖZYAŞI DÖKTÜ

İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer D. (42), kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine komşusu Cafer D.'yi arayarak, kızın kendisine sığındığını anlattı. Daha sonra kızını alıp eve getiren baba Cafer D., polis merkezine giderek dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Bütün birikiminin bir günde yok olduğunu belirten Cafer D., gözyaşı döktü. Cafer D., çocuklarının hareketlerini kontrol edebilmeleri için ailelere de uyarılarda bulundu. Cafer D., dolandırıcının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

ADANA Adana'da 13 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

Kaynak: DHA

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