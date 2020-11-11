Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü (9)
11.11.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:36
5'İNCİ BALIKÇININ DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cesedine ulaşılırken, arama çalışmalarının sürdüğü teknenin kaptanı Metin Büten'in de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
5'İNCİ BALIKÇININ DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cesedine ulaşılırken, arama çalışmalarının sürdüğü teknenin kaptanı Metin Büten'in de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK