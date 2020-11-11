Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü (9)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü (9)

11.11.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:36
Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü (9)

5'İNCİ BALIKÇININ DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cesedine ulaşılırken, arama çalışmalarının sürdüğü teknenin kaptanı Metin Büten'in de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

5'İNCİ BALIKÇININ DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cesedine ulaşılırken, arama çalışmalarının sürdüğü teknenin kaptanı Metin Büten'in de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

İlgili Haberler

Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (8)
Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (8)
Son dakika! Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (7)
Son dakika! Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (7)
Karataş açıklarında tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp
Karataş açıklarında tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Emrah Özge Özder Uğur Mumcu Yıldız Kenter
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Serdar Aziz Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Bursa Rusya Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü (9) - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 19:36:30. #1.14#
title