Adana açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
24.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:12
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki bir kişi kurtarıldı.
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki bir kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş açıklarında özel bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, teknedeki kişiyi kurtardı.
Teknenin yedeklenerek Karataş Limanı'na çekildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci