ADANA 6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi
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ADANA 6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi

6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesiADANA'da geçen yıl halasının oğlu E.A. (19) tarafından iki kez cinsel istismara uğrayan G.D.'nin (6), olayı annesi G.D. (40) ve babası D.D.'ye (42) anlatması üzerine aile, yeğenlerinden şikayetçi olmaya karar verdi.

ADANA 6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi
19.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:21

6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi

ADANA'da geçen yıl halasının oğlu E.A. (19) tarafından iki kez cinsel istismara uğrayan G.D.'nin (6), olayı annesi G.D. (40) ve babası D.D.'ye (42) anlatması üzerine aile, yeğenlerinden şikayetçi olmaya karar verdi. Eşi D.D.'nin vazgeçip, olayı kapatmak istediğini öne süren G.D., olaydan 6 ay sonra polis merkezine giderek E.A.'dan şikayetçi oldu. Şahitlerin dinlendiği dava, 10 Kasım 2020'ye ertelendi. Anne G.D., şikayetinden vazgeçen eşine de boşanma davası açtığını, adaletin sağlanmasını istediğini söyledi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde eşi D.D.'nin ailesiyle aynı evde yaşayan G.D., çocuklarıyla otururken görümcesinin oğlu E.A.'nın konusu açıldı. G.D.'nin, Siz, onun kötülüklerini bilmiyorsunuz demesi üzerine anne G.D., durumdan şüphelenip kızıyla konuşmak istedi. Annesiyle evdekilerin olmadığı bir odada konuşan G.D., kuzeni E.A.'nın kendisini 2019 yılının Ekim ayında ağabeyinin odasına götürdüğünü ve burada cinsel istismarda bulunduğunu, daha sonra da Kasım ayında halasıyla birlikte gittiği Osmaniye'de uyurken, E.A.'nın odaya girerek kalçasına dokunduğunu anlattı. Bunun üzerine şoke olan anne G.D., durumu eşi D.D.'ye söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

G.D. ve D.D. çifti, olayı netleştirmek için pedagog desteği almaya karar verdi. Kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan kızları G.D.'nin görüntüsünü çekip, pedagoga gönderen çift, kızlarının doğru söylediğini öğrendi. Bunun üzerine aile, istismarda bulunan yeğenleri E.A.'dan şikayetçi olmak istedi. Bir süre sonra baba D.D., şikayetçi olmaktan vazgeçti. 27 Mayıs 2019 tarihinde eşinin ailesinin saldırısına uğradığını iddia eden G.D., polis merkezine giderek hem eşinin ailesinden hem de kızına cinsel istismarda bulunan yeğeni E.A.'dan şikayetçi oldu. G.D.'nin bir türlü ulaşamadığı eşi D.D. ise bundan 3 gün sonra eşini arayarak kendisinin de yeğeninden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. G.D. eşiyle telefonda tartışınca D.D.'nin, yeniden karakola giderek eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden etki altında kalıp ifade verdiğini belirterek, şikayetini geri çektiği iddia edildi. G.D. bunun üzerine eşi D.D.'den boşanmak için 2019'un Haziran ayında dava açtı.

DAVA ERTELENDİ

G.D.'nin şikayeti üzerine 28 Mayıs günü yakalama kararının çıkarılmasının ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklandı. 20 Ağustos 2019'de 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan E.A., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 16 Temmuz 2020'de Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şahitler dinlendi. Dava, 10 Kasım 2020'ye ertelendi.

KIZININ ANLATMASIYLA ÖĞRENDİ

İstismarı, kızı G.D.'nin anlatmasıyla öğrendiklerini belirten anne G.D., Ben çalıştığım için evde değildim. Kayınvalidem ve görümcemle aynı evde yaşadığımız için kapıyı da kilitlemeden çıkıyorum. O sırada görümcemin oğlu, kendi evimizde kızımı ağabeyinin odasına götürerek istismarda bulunmuş. Daha sonra da bir gece kalmak için Osmaniye'ye gittiklerinde, kızımı da götürmüşlerdi. Yolda giderken kızım uyuyakalınca, onu E.A.'nın yatağına yatırmışlar. E.A. da okuldan geldiğinde, kızımın yanına gelerek kısa süreliğine istismarda bulunmuş diye konuştu.

EŞİM BİRDEN BİRE AİLESİNİN TARAFINA GEÇTİ

İstismarı öğrendikten sonra şoke olduklarını ve pedagog yardımı aldıklarını ifade eden G.D. şöyle konuştu

Öğrendiğinde eşim de şaşırdı, ne diyeceğini bilemedi. E.A.'nın annesi ve babası uzun süredir ayrı oldukları için onun her şeyiyle bir baba gibi eşim ilgileniyordu. Başta konduramadık ancak uzman yardımı alınca olayın yaşanmış olduğu ortaya çıktı. Eşimin ailesi de bu olayı kabul etmedi. Benimle görüşmek, konuşmak istemediler. Beni görünce kaçıyorlardı. Şikayet edeceğimi söylediğimde eşim de benden taraftaydı. Çocuklarımızın psikolojilerinin bozulmaması ve devlet koruması altına girmemesi için beni bekletti. Sonrasında taşınacağımızı ve benim işten ayrılmam gerektiğini söyledi. Bir süre saklamak zorunda kaldık. Sonrasında ailesinin bana saldırması üzerine eşim, ailesinin tarafında olmaya başladı. Birden bire fikrini değiştirdi.

ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM

Eşinin önce yeğeni E.A.'dan şikayetçi olduğunu ancak telefonda tartışmaları üzerine ifadesini değiştirdiğini öne süren G.D., Karakola giderek benim psikolojimin bozuk olduğunu, bunun etkisi altında kalarak ifade verdiğini söylemiş. Bunun üzerine ben de haziran ayında boşanma davası açtım. Görümcemin oğlu E.A.'nın cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin haklıyı ortaya çıkarmasını bekliyorum. Şahitler dinleniyor ancak bunun en büyük şahidi zaten yaşayan çocuktur. Ondan daha iyi şahit mi olur Çocuğumun verdiği ifadenin doğru olduğunu düşünüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum dedi.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Avukat Sevil Aracı ise Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, şahitlerin dinlendiğini belirterek, Dosyada birtakım araştırmalar devam ediyor. Dinlenmesi gereken 2 şahit daha var. Çocuklar, soruşturmanın başladığı zaman verdikleri ifadelerle tutarlı olarak aynı şekilde ifade verdiler. Biz de bundan dolayı olayın gerçekten yaşandığına inanıyoruz. Bu anlamda failin cezalandırılması için mücadelemizi sürdürüyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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