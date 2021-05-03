Adana 5,5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Adana 5,5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Adana 5,5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da, polisin 3 depoya yaptığı baskında 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin 3 depoya yaptığı baskında 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentte 3 depoya baskın yaptı. Aramalarda, 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana 5,5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Adana 5,5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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