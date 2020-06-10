ADANA 4 kişinin yaralandığı silahlı 'başak' kavgasında 5 tutuklama 4 kişinin yaralandığı silahlı 'başak' kavgasında 5 tutuklamaADANA'da patates tarlasında iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

4 kişinin yaralandığı silahlı 'başak' kavgasında 5 tutuklama

ADANA'da patates tarlasında iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınarı Mahallesi'ndeki patates tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, hasadın tamamlanmasının ardından Leyla Y. (53), Fırat Y. (40), Emircan Y. (20) ile Ozan U. (20) kalan başakları toplamak için patates tarlasına geldi. Daha sonra tarlaya gelen 5 kişi, tarla sahibinin topladığı patates çuvallarını almak istedi. Bunun üzerine tarlaya gelen ilk başakçı grubu, diğer gruba engel olmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, tarlaya gelen ikinci grup yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak, karşı gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucu Leyla Y., Emircan Y., Fırat Y., Ozan U. hafif şekilde yaralanırken, saldırgan grup araçlarına binerek tarladan kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, silahlı saldırıyı gerçekleştiren İbrahim Y. (39), İbrahim Y. (46), Melih G. (32), Çetin G. (27) ve Hakan Y.?nin (19) Osmaniye'ye kaçtıkları tespit edidl. Kaçış güzergahında önlem alan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda, suçlamaları kabul etmeyen 5 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA