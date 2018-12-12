Adana 3. Ev'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları Yarın Kapılarını Açıyor

Adana 3. EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde, 13-16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 74 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek, evlenecek ve evini yenileyeceklerin büyük ilgisini çekecek fuarlar, dört gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Evlilik hazırlıkları sürecindeki tüm ihtiyaçları tek bir çatı altında toplayacak TÜYAP Adana 3. EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları; TÜYAP Adana tarafından Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. destekleri ile 13 - 16 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mobilya, aksesuar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, beyaz eşya, ev elektroniği, düğün organizasyonu, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin bir arada olduğu fuarlarda 4 gün boyunca birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Özel gelinlik defilelerin yanı sıra evlenecek çiftler için düğün dansı eğitimleri verilecek.

Trendleri belirleyen, günceli yakalayan ve değişen beğenilere özel çözümler sunan markalar ve firmalarla birlikte daha da büyüyen TÜYAP Adana 3. EV'leniyoruz ve Kozmetik Kişisel Bakım Fuarları, birbirinden renkli etkinlikler ile adeta bir festivale dönüşüyor. Geçen yıl 2 kez düzenlenerek büyük bir başarıya imza atan fuar, bu başarıyı daha da yukarıya taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Son hazırlıklarını yapan 3. EV'leniyoruz ve Kozmetik Kişisel Bakım Fuarları, evlenecek ve evini yenilecekler için büyük avantaj sağlıyor.

Ziyaretçiler, 4 gün boyunca TÜYAP Adana Podyumunda düzenlenecek kına geceleri, düğün dansı gösterimleri, bando, son

trend gelin saçı modelleri, son moda gelinlikler ile sezonun tüm yeniliklerini yakından görme fırsatı yakalayacak. Ayrıca 13 Aralık Perşembe günü açılış töreninin ardından ise bir çiftin nikahı kıyılacak.

Adana'da ilk kez kozmetik ve kişisel bakım fuarı

Adana'da bu sene ilk kez düzenlenecek olan Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı ile saç bakım ürünlerinden, makyaj malzemelerine; cilt bakım ürünlerinden, kozmetik ve kişisel bakıma kadar birçok ürün bir arada sergilenecek. Ziyaretçilerin sektördeki yenilik ve gelişmelerden haberdar olması hedeflenen fuarda kişilerin özel kampanyalardan faydalanması planlanıyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu Adana 3. EV'leniyoruz ve Kozmetik, Kişisel Bakım Fuarları; 13-15 Aralık 2018 tarihlerinde 10: 00 ile 20: 00 saatlerinde, 16 Aralık 2018 tarihinde ise 10: 00 ila 19: 00 saatleri arasından ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi almak ve fuarı ziyaret etmek isteyenler 'adanaevleniyoruzfuari.com' adresini ziyaret edebilecek. - ADANA