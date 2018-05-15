17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Apartmanın Çatısından Atlayarak İntihar Etti

Adana'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt (17), evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damından atlayarak intihar etti.

GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt, gece evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damına çıkıp, intihar etti. Sesi duyup dışarı çıkan anne Nurten Kunt, oğlunu kaldırımda kanlar içinde görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine çakılan Kunt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun öldüğünü öğrenen Nurten Kunt, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Acılı anneyi, komşuları teskin etmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kunt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan; Kunt'un atlamadan önce bir yakınını arayıp, Hakkını helal et ağabey dediği öğrenildi. Kunt'un cep telefonu ise düştüğü yerin yakınında parçalanmış olarak bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.