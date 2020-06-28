ADANA 16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu
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ADANA 16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu

16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğulduADANA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan Yusuf Çoban'ın (16), yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

28.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:04

16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu

ADANA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan Yusuf Çoban'ın (16), yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Çoban, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç, suda batıp, çıkmaya başladı. Sürüklenerek, kaybolan genci görenlerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yusuf için sulama kanalında başlatılan arama- kurtarma çalışmasına hava kararınca ara verildi. Bu sabah çalışmalara yeniden başlandı. Aramalar sırasında Alihocalı Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait hidroelektrik santralinin güvenlik görevlisi, santralin içinden geçen sulama kanalında ceset görünce ekiplere haber verdi. Bunun üzerine ekipler, cansız bedeni vinçle kanaldan çıkardı. Yapılan kontrolde, cesedin, Yusuf Çoban'a ait olduğu belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni, sulama kanalına girdiği noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Yusuf Çoban'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ADANA 16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu

Kaynak: DHA

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