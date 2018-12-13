Adamı Darp Edip, Yere Savrulan Paralarını Yağmaladılar

? Rusya'da sokak ortasında gündüz vakti yapılan bir gasp, amatör kamera tarafından kaydedildi.

Siyah poşet içinde para taşıyan adamı takibe alan 2 hırsız, ara sokakta adama saldırdı. Saldırıda poşet yırtılırken, adam da yere düştü. Parasını vermek istemeyen adamı darp eden, hırsızlar sokaktan birilerinin bağırtılarını duyunca yerdeki bir miktar parayı alarak kaçtı. Gaspçıların kaçmasının ardından yerden kalkan adamsa paralarını toplamaya çalıştı.