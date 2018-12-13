Adamı Darp Edip, Yere Savrulan Paralarını Yağmaladılar
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konuşuyor

Adamı Darp Edip, Yere Savrulan Paralarını Yağmaladılar

Rusya'da siyah poşet içinde para taşıyan kişi, kendisini takibe alan hırsızlar tarafından gasp edildi.

Rusya'da sokak ortasında gündüz vakti yapılan bir gasp, amatör kamera tarafından kaydedildi.

PANİĞE KAPILIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Siyah poşet içinde para taşıyan adamı takibe alan 2 hırsız, ara sokakta adama saldırdı. Saldırıda poşet yırtılırken, adam da yere düştü. Parasını vermek istemeyen adamı darp eden hırsızlar, sokaktan birilerinin bağırtılarını duyunca yerdeki bir miktar parayı alarak kaçtı.

YERDEN KALKIP PARALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Gaspçıların kaçmasının ardından yerden kalkan adam, paralarını toplamaya çalıştı.

İşte olay anından görüntüler;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.