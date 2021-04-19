ADAMARKET ESPRESS'İN REÇELLERİ HAZIR

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği AdaMarket Ekspres projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen organik meyvelerden reçel yapımına başlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği AdaMarket Ekspres projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen organik meyvelerden reçel yapımına başlandı. S.S Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların elleriyle hazırladığı ayva ve çilek reçellerinin ilerleyen günlerde AdaMarket Ekspres aracının raflarını süsleyeceği bildirildi.

Yerel ve organik tarımsal ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan AdaMarket Ekspres aracında satışa sunulan ev yapımı reçellerin üretimine başlandı. S.S Yaylaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından, dallarından özenle toplanan ayva ve çilekler, önce odun ateşinde kaynatıldı. Daha sonra özenle kavanozlara yerleştirilen reçellerin üzerine üretim tarihlerinin bulunduğu etiketler yapıştırıldı. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan reçellerin ilerleyen günlerde AdaMarket Ekspres aracında Kuşadalılar'ın beğenisine sunulacağı bildirimdi.

Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine çok önemli bir imkan sunduğunu belirten Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Kendi bahçelerimizde yetiştirdiğimiz organik sebze ve meyveler ile çeşitli ürünleri. kooperatifimizde AdaMarket Ekspres aracında satılması için tüketime hazır hale getiriyoruz. Bu proje ile yerel üreticiye büyük destek sağlanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı