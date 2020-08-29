Adama Soumaoro kimdir? Adama Soumaoro kaç yaşında nereli? Adama Soumaoro hangi pozisyonda oynuyor? Adama Soumaoro hangi takımlarda oynadı?
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Adama Soumaoro kimdir? Adama Soumaoro kaç yaşında nereli? Adama Soumaoro hangi pozisyonda oynuyor? Adama Soumaoro hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Adama Soumaoro, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Adama Soumaoro kaç yaşında nereli? Adama Soumaoro hangi pozisyonda oynuyor? Adama Soumaoro hangi takımlarda oynadı? Adama Soumaoro kimdir?

Adama Soumaoro kimdir? Adama Soumaoro kaç yaşında nereli? Adama Soumaoro hangi pozisyonda oynuyor? Adama Soumaoro hangi takımlarda oynadı?
29.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:08

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Adama Soumaoro, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Adama Soumaoro kimdir? Adama Soumaoro hangi takımlarda oynadı? Adama Soumaoro kaç yaşında nereli? Adama Soumaoro hangi pozisyonda oynuyor?

ADAMA SOUMAORO KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Haziran 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Fontenay-aux-Roses, Fransa

Boy: 1,86 m

Kilo: 93 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2012

Mevkisi: Stoper

Adama Soumaoro (d. 18 Haziran 1992), Lille takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Lille B kulübünde başladı. Daha sonra ise Lille kulübünde oynadı.

Önceki sezon İtalya Serie A takımı Genoa'da kiralık oyanayan 28 yaşındaki stoper 31 Ağustos tarihi itibariyle takımına geri dönecek. 2019/2020 sezonuna Lille'de başlayan, devre arasında ise Genoa'ya kiralanan Adama Soumaoro, Ligue 1 ve Serie A'da toplam 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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