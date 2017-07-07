Adama Ba, Gazişehir Gaziantep'te

TFF 1'inci Ligi takımı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Moritanya milli takımında da forma giyen orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Adama Ba'yı renklerine bağladı.



Fransa 2'nci Lig takımlarından Auxerre'de oynayan orta saha oyuncusu Adama Ba, yapılan görüşmelerin ardından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı. Gaziantep'e gelen Adama Ba, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık sözleşme imzaladı.



- Gaziantep