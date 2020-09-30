Adam Voleybol'da tempo arttı
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Adam Voleybol'da tempo arttı

30.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:20
Adam Voleybol'da tempo arttı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig'in de bu sezon ilk kez mücadele edecek olan Adam Voleybol yeni sezon hazırlıklarında tempoyu arttırdı.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig'in de bu sezon ilk kez mücadele edecek olan Adam Voleybol yeni sezon hazırlıklarında tempoyu arttırdı. Baş antrenör Şükrü Çobanoğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler hafta sonu İstanbul'da Fenerbahçe ile hazırlık maçları oynayacak.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Adam Voleybol takımında yeni hazırlıkları günde çift idmanla devam ediyor. Gaziantep'i başarıyla temsil etmek isteyen sarı lacivertli takımda baş antrenör Şükrü Çobanoğlu işi çok sıkı tutuyor.

İlk hazırlık maçı Fenerbahçe ile yapılacak

Yaklaşık 1 aydır Gaziantep'te çalışmalarını sürdüren Adam Voleybol takımı hafta sonu ilk hazırlık maçını oynayacak. Cuma günü İstanbul'a gidecek olan sarı lacivertli takım, Fenerbahçe Voleybol takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

Çalışmalar çok iyi gidiyor

Takım baş antrenörü Şükrü Çobanoğlu yeni sezon hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek, "Sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnunum. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu göreceğiz. Sezonun ilk haftasında oynayacağı Numune maçına kadar hazır hale gelmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Adam Voleybol'da tempo arttı
Adam Voleybol'da tempo arttı
Adam Voleybol'da tempo arttı
Adam Voleybol'da tempo arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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