Adam kaçırma iddiasından 4 kişi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adam kaçırma iddiasından 4 kişi adliyede

07.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:54
Adam kaçırma iddiasından 4 kişi adliyede

İstanbul'dan Samsun'a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Samsun'a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sefaköy'de esnaf olduğu öğrenilen Diyarbakırlı M.A., Samsun'da bulunan nişanlısı N.N.C.'nin evine geldi. M.A.'nın Samsun'daki nişanlısının evinin adresini tespit eden ve İstanbul'dan Samsun'a gelen 4 kişinin kendilerini polis olarak tanıtıp M.A.'yı zorla bir araca bindirip kaçırdıkları iddia edildi. Olay genç kız ve ailesi tarafından polise ihbar edildi. M.A.'nın bulunduğu otomobil Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Uludağ Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ele geçirildi. Polis zorla kaçırıldığını söyleyen M.A.'yı kurtarırken, olayla ilgili Erzurumlu oldukları öğrenilen S.A., F.A., S.A. ve F.A. gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. 4 kişi daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilen polis, diğerinin de gazeteci olduğu öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.A., F.A., S.A. ve F.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında adam kaçırma iddiasına 4 gözaltı
Sokağa çıkma kısıtlamasında adam kaçırma iddiasına 4 gözaltı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Alişan Pınar Altuğ Burcu Esmersoy
Spor Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adam kaçırma iddiasından 4 kişi adliyede - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:59:01. #1.14#
title