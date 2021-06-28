'Adam' ile aramada otomobilde 16 kilogram eroin bulundu
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'Adam' ile aramada otomobilde 16 kilogram eroin bulundu

'Adam' ile aramada otomobilde 16 kilogram eroin bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Adam' ile yapılan aramada 16 kilo 54 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alınıp, tutuklandı.

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Adam' ile yapılan aramada 16 kilo 54 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Karakeçili ilçesinde D.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Adam' ile yapılan aramada araç içinde gizli bölmede 16 kilo 54 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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