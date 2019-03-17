AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Bu kadar kirli bir ilişki görmedim. 'Bana iftira atıyorlar.' diyerek kaçamaz, adam gibi çıkıp cevap verecek bunlara." dedi.

Partisinin Etimesgut Süvari Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara değindi.

Özhaseki, Yavaş'la ilgili yargıya intikal eden iddialara ilişkin dosyayı incelediğini ifade ederek "Hukuk tahsili yaptığım için dosyaya baktım. Net olarak söylüyorum, yıllarca ticaret yapmış, siyaset yapmış bir insan olarak söylüyorum. Bu kadar kirli bir ilişki görmedim. 'Bana iftira atıyorlar' diyerek kaçamaz, adam gibi çıkıp cevap verecek bunlara, yiğitçe çıkıp verecek, dürüstçe çıkıp cevap verecek." şeklinde konuştu.

Toplumun önüne çıkan siyasi parti adlarının geçmişinde leke olmaması gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "Dürüst olacaksınız ve namuslu olacaksınız. Yoksa kapatarak ve örterek 'Ben mazlumum abi' diyerek, ağlak ağlak gezerek, insanların önüne çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, bazı milletvekilleri, il ve ilçe başkanları katıldı.

Özhaseki ve Demirel, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA