Adam Filmi
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Adam Filmi

Adam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Adam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Adam Filmi
12.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:15

Adam Freeman, ortaokuldan yeni mezun olan bir gençtir. Havalı ablası Casey, onu yaz tatili için yanına New York’a davet eder. Büyük beklentilerle ablasının yanına giden Casey, kendisini bir anda ablası ile birlikte LGBTQ topluluğunun içinde bulur. Casey’nin yanında queer barlara giden Adam, dahil olduğu bu yeni kalabalığın içinde zeki ve güzel bir genç kadın olan Gillian ile tanışır. Ancak ilk görüşte aşık olduğu Gillian’ın trans olduğunu düşünür.

Yönetmen: Rhys Ernst

Senaryo: Ariel Schrag

Oyuncular: Nicholas Alexander, Bobbi Salvör Menuez, Margaret Qualley, Leo Sheng, Chloë Levine, Colton Ryan, Maxton Miles Baeza, Dana Aliya Levinson, Alisha B. Woods, Jari Jones, Rachel Burkhardt, Katie Lynn Esswein, Gracie Lawrence, Haley Murphy , Ana Gasteyer, May Hong, Paige Gilbert, Julia Weldon, Samantha Sherman , Theo Germaine, Melanie Hinkle, Caroline Lyons, Yva Las Vegass, Ashlie Atkinson, Mars Hobrecker, Loren Barr, Leo Sherman, Hayley Huntley, Mj Rodriguez, Nancy Giles

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Adam

Yapımcı Firma: Little Punk

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Little Punk

Vizyon Tarihi: 14.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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