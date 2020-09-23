Adam Bareiro: "Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
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Adam Bareiro: "Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

- Adam Bareiro: "Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Adam Bareiro, Rosenborg maçıyla ilgili olarak kulüp tarihinin Avrupa'da ilk maçı olacağını belirterek, "Önemli bir maç, benim için de bir o kadar.

23.09.2020 03:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 03:35

- Adam Bareiro: "Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Adam Bareiro, Rosenborg maçıyla ilgili olarak kulüp tarihinin Avrupa'da ilk maçı olacağını belirterek, "Önemli bir maç, benim için de bir o kadar. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu buraya getirmeye çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a karşı 2 gol atarak Alanyaspor'un hanesine 3 puanı yazdıran forvet oyuncusu Adam Bareiro, idman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Şehre alışmakta hiç zorlanmadığını belirten Bareiro, "Çok güzel bir karşılama oldu, buranın halkı çok sıcak. Kulübün kapısından girdiğim ilk andan itibaren herkesle çok iyi anlaştık. Lige de iyi bir şekilde alıştığımı düşünüyorum, müsabakalar başladı. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıp turu buraya getirmeye çalışacağız"

Rosenborg maçıyla ilgili de düşünceleri aktaran Bareiro, şunları söyledi:

"Bu maç Alanyaspor tarihinin Avrupa'da ilk maçı olacak. Bizim için de, benim için de öyle. Önemli bir maç benim için de bir o kadar. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu buraya getirmeye çalışacağız. Daha doğrusu turu atladıktan sonra önümüzdeki maçı içeride oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

Adam Bareiro: 'Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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