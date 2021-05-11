Adaleti Savunanlar Derneği'nden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

ASDER Yönetim Kurulu adına "Mescid-i Aksa'da zulüm dursun" başlığıyla yazılı açıklama yapan basın sözcüsü Mustafa Hacımustafaoğulları, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Dernek olarak üzerlerine düşenin, tarih boyunca vahiy, tebliğ ve mücahedenin merkezi olan bir beldeye sahip çıkmak, İslam şehri olması için her türlü desteği vermek olduğunu aktaran Hacımustafaoğulları, Kudüs'e sahip çıkmanın İslam ülkelerinin kendi topraklarına sahip çıkması anlamına geldiğini kaydetti.

ASDER'in, bütün Filistin ve Kudüs sevdalılarıyla birlikte bu davayı savunmaya devam edeceğinin altını çizen Hacımustafaoğulları, "Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti, hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacımustafaoğulları, bu konuda atılmasını bekledikleri adımları şöyle aktardı:

"Güçten anlayan terör devletine karşılık Filistin'in ordusu kurulmalıdır. Bu ordu İslam ülkeleri topraklarında konuşlanmalı, İslam ülkeleri ekonomik ve hibe silah desteğinde bulunmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarda bu konuda çalışma yapılmalı ve cesaretle kararlar almalıdır. TBMM'deki tüm siyasi partilerin katil devletin insanlık dışı yapmış olduğu katliamı kınayan ortak basın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak yeterli görmüyoruz. Konu ile ilgili ortak çalışma komisyonları kurulmalı, katil devletin uyguladığı zulümler karşısında devlet politikası geliştirilmelidir.

Mescid-i Aksa'nın bakım, onarım işleri dahil tüm korunması, kollanması ve güvenliğinin sağlanması görevi, İslam ülkelerince kurulacak barış gücü ile sağlanmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun acilen bu gündem maddesi ile toplantıya çağırılması, konunun tüm açıklığıyla buradan dünyaya duyurulmasının sağlanması için süreç başlatılmalıdır. Devlet tarafından görevlendirilecek hukukçular marifetiyle Lahey'de görev yapan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne terör devletine karşı derhal bir dava süreci başlatılmalıdır."

Mustafa Hacımustafaoğulları, "Adaleti Savunanlar Derneği olarak, terör devletinin yapmış olduğu bu insanlık dışı olayı şiddetle kınıyoruz. Bugüne kadar mazlum Filistin halkının yanında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük