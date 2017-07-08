Adalet Yürüyüşünün 22. Günü Başladı
Adalet yürüyüşünün 22. günü başladıKOCAELİ - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden adalet yürüyüşünün 22. günü basın açıklaması sonrasında başladı.
Adalet yürüyüşünün 22. günü başladı
KOCAELİ - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden adalet yürüyüşünün 22. günü basın açıklaması sonrasında başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 22. gününe Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden Tavşancıl sahilindeki kamp alanından başladı.