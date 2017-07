- Adalet yürüyüşünün 19. gününe HDP'li gruplar da katıldı



KOCAELİ - Adalet yürüyüşünün 19. gününde Kartepe'de öğle molası veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmit girişinde HDP'Li gruplar da katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu adalet yürüyü bugün 19. gününü doldurdu. Yürüyüş sabah 08.00 sularında Sakarya'nın Eşme ilçesinde başladı. Yürüyüş başlamadan basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılanların provakasyona gelmemeleri çağrısında bulundu. Basın açıklamasının ardından yürüyüş başladı.

Yürüyüşün 19. gününde Sakarya'nın Eşme ilçesinden, İzmit'in Yahyakaptan mahallesine gidecek olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ikinci dinlenme yeri olan Kartepe'den sonra İzmit'in girişinde HDP'li gruplarda katıldı. Adalet yürüyüşüne katılanların bazıları HDP'li grubu istemezken kısa süreli arbede yaşandı. Yürüyüş sırasında Ak Partili vatandaşların yürüyen gruba rabia işareti yapmasına karşılık yürüyüş yapan vatandaşlar ise alkışlayarak karşılık verdi.

Adalet yürüyüşüne katılanlar İzmit'e girerken 1100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak ilerledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 19.00 sıralarında İzmit'in Yahyakaptan mahallesinde bir AVM'nin yanında kamp alanı kurdu.