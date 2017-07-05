Adalet Yürüyüşüne saldırı planlayan şahsın aracından AK Parti bayrakları çıktı



KOCAELİ - Kocaeli Emniyeti, Adalet Yürüyüşüne saldırmayı planlayan DEAŞ'lıyı operasyon ile yakaladı. Araçta yapılan aramada AK Parti bayrakları çıktı.

Özellikle bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini kırmızı seviyeye çıkardı. Ekiplere bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı paylaşıldı. Bunun üzerine trafik ilk kez tamamen kesildi. Tüm bu hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin DEAŞ'lı olduğu ileri sürüldü. Zanlının kalabalığın arasına araç ile dalacağı öğrenildi. Aracın içinden ise AK Parti bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AK Partili algısı yapmayı planladığı ön görülüyor.