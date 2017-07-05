Adalet Yürüyüşüne Saldırı İstihbaratı Sakarya Polisini Alarma Geçirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşüne" saldırı yapılacağı ihbarı Sakarya polisini de alarma geçirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüş bugün Kocaeli'nde devam ediyor. Gerçekleşen adalet yürüyüşüne saldırmayı planlayan DEAŞ'lı 3 kişi Kayseri ve 1 kişi Kocaeli'de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyon sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik ve Terörle Mücadele ekipleri D-100 karayolu Esentepe mevki Tem Otoyolu'nda geniş çaplı uygulama yapmaya başladı. Uygulamada ekipler kimlik kontrolü yanı sıra, araç içlerini de kontrol etti. - SAKARYA