Adalet Yürüyüşü Son Gününde;gazetecilere Özgürlük Platformu Üyeleri de Yürüdü
Adalet Yürüyüşü'nün 24. günündeki etabına tutuklu gazetecilerin arkadaşları da katıldı.
Adalet Yürüyüşü'nün 24. günündeki etabına tutuklu gazetecilerin arkadaşları da katıldı.Gazeteci Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ve 25 kişilik grup yürüyüşe destek verdi.
Üzerlerinde 'Gazetecilere Özgürlük' yazılı tişörtlerle alana gelen gruba CHP İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş eşlik etti. Cumhuriyet Muhabiri Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'ın da aralarında olduğu 25 kişilik grup CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir süre yürüdü.Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında "Tutuklu gazetecilere selam söyleyin, onların adaleti için de yürüyoruz" dedi. Tutuklu gazetecilerin arkadaşları ve eşleri de Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.Kılıçdaroğlu kortejde SÖZCÜ Gazetesi'ni temsilen gelen beş kişiyle de kortejde yürüdü. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un arkadaşları da Kılıçdaroğlu'na desteklerinde ötürü teşekkür etti. Kılıçdaroğlu "SÖZCÜ'nün, Gökmen'in ve Mediha'nın yanındayız" dedi.
Gazetecilere yürüyüşte eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise "Gazeteciler şu an tutuklu... Türkiye bu ayıptan bir an önce kurtulmalı" ifadesini kullandı.
- İstanbul