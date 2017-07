Adalet Yürüyüşü"Ne Saldırı Girişimi Son Anda Önlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne bir DEAŞ üyesinin araçla saldırı girişiminde bulunulması ile ilgili Kocaeli'de ve Kayseri'de toplam 4 kişi gözaltına alındı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşte güzergah boyunca en büyük güvenlik önlemi Kocaeli sınırları içinde alındı. Kocaeli genelinde gruba sık sık başka gruplar tarafından protestoda bulunuldu. Güzergah boyunca arkadan gelen araçların tek şeritten geçişi sağlandı. Ancak dün gece itibariyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Bu sabah yürüyüşün başlaması ile güvenlik önlemleri kapsamında Kocaeli-İstanbul karayolunun İstanbul istikameti araç trafiğe tamamen kapatıldı. İlk kez iş makineleri ile yollar kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin sebebinin ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yürüdüğü konvoya saldırı yapılacağı istihbaratı olduğu ortaya çıktı. Bu haberin hemen ardından Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasında 38 UU 962 plakalı panelvan tipi şüpheli araç Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından durduruldu. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Araçta bulunan O.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta bomba imha uzmanı köpek ile yaptığı aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı. Araçtaki AK Parti bayrakları ile şapkaları ise dikkat çekti.



Operasyonu derinleştiren ekipler, akıl almaz bilgilere ulaştı. 38 UU 962 plakalı aracın Kayseri'den kiralandığı öğrenildi. Kayseri'de de zanlıya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. 3 zanlının daha önce terör örgütü DEAŞ'a yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldıkları belirlendi. Zanlıların ilk ifadelerinde emri telefonla DEAŞ'dan aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu alanda aracı insanların üzerine sürerek katliam yapacaklarını söyledikleri ileri sürüldü.



Kayseri Emniyetinden açıklama



Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü'nü provake etmek amacıyla ilimizden kiralamış olduğu araçla Kocaeli'ne hareket eden ve burada araç ile yürüyüş yapan kortej üzerene sürmek suretiyle eylem yapma planı içerisinde olduğu tespit edilen O.K. isimli şahıs Kocaeli Emniyeti ile kurulan koordinenin ardından Kocaeli Emniyetince yakalanması sağlanmıştır. O.K. ile ilimizde irtibat haline olan ve eylemi organize ettiği değerlendirilen 3 şahıs Kayseri TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi. - KOCAELİ