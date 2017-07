Adalet Yürüyüşü'ne 19. Günde Hdp'li Gruplar da Katıldı

Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde Kartepe'de öğle molası veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmit girişinde HDP'Li gruplar da katıldı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü bugün 19. gününü doldurdu. Sabah 08.00 sularında Sakarya'nın Eşme ilçesinden başlayan yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılanların provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu. Basın açıklamasının ardından yürüyüş başladı.



Yürüyüşün 19. gününde Sakarya'nın Eşme ilçesinden İzmit'in Yahyakaptan Mahallesi'ne hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ikinci dinlenme yeri olan Kartepe'den sonra İzmit'in girişinde HDP'li gruplar da katıldı. Yürüyüşe katılanlardan bazıları HDP'li gruba tepki gösterirken, kısa süreli arbede yaşandı. Yürüyüş sırasında çevredeki bazı vatandaşların Rabia işareti yapması üzerine yürüyüş yapanlar alkışlayarak karşılık verdi. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar İzmit'e girerken bin 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 19.00 sıralarında İzmit'in Yahyakaptan Mahallesi'nde bir AVM'nin yanında kurulan kamp alanında mola verdi. - KOCAELİ