Adalet Yürüyüşü'nden Etkilenen Tiyatro Sanatçısından 'Adalet Duruşu'

AVCILAR'daki 'Çığlık Sanat Atölyesi' sanatçılarından Aleyna Çevik, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nden etkilenerek, adaleti simgeleyen Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası 'Themis'in 'Heykel duruşu' performansı ilgi çekti.



Konsarvatuvar 3'üncü sınıf öğrencisi Aleyna Çevik, Kadıköy'den sonra Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde bulunan 'Deprem Anıtı'nın önünde yarım saat süreyle 'Themis' gibi gözleri kapalı, bir elinde terazi, diğerinde kılıç olduğu halde durdu. Heykelin diğer tarafında sokak müzisyenleri şarkılarını söylerken Aleyna Çevik'i görenlerin önemli bölümü canlı olup olmadığını ve ne yapmak istediğini anlayamadı. Çevik'in 'Adaleti simgeleyen' heykel performansını görünce durup ilgi ile izleyenlerden bir bölümü cep telefonları ile onu görüntülerken, bazıları da yanına yaklaşıp canlı olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı.



Daha önce de aynı yerde 'Matmazel',' madenci eşi', 'Kemancı kız', 'Çanakkale Savaşı'na katılan Mehmetçiğin eşi', 'Sihirbaz', 'Temizlik işçisi', 'Demokrasi nöbetçisi' gibi karakterlerin 'Heykel duruşları'na ilişkin performans sergilediğini anlatın Aleyna Çevik, "Canlandırdığım adaleti simgeleyen tanrıça 'Themis'in gözü kördür, terazinin kefesi hangi yöne ağır gelirse yönde karar verir. Adaletin kılıcı keskindir. Ama maalesef ülkemizde ve dünyada böyle olmuyor. Adalet yerini bulmuyor. Masum insanlar tutuklanıyor, canından oluyor. Sanatçı olarak duyarlılık göstermemiz, insanları duyarlılığa davet etmemiz gerek. Bugün adalet adına büyük bir yürüyüş yapılıyor. Adalet kişi ayrımı yapmadan herkese, her zaman lazım" dedi.



Sanat Atölyesi Genel Yönetmeni Cemal Uçarman da, sanatçı duyarlılığı ile hareket ettiklerini, gündemlerine toplumu ilgilendiren performansları aldıklarını vurgularken, her kesime adaletin gerekli olduğunu, bunun olmadığı yerde kardeşlik, dostluk, eşit dağılım olamayacağını belirtirken, "En temel ihtiyaç adalettir ve insanların buna ihtiyacı var. Adil bir toplumda paylaşım eşit oluyor. Gerekiyorsa anayasanın tekrar tekrar değiştirilerek eşit, bir paylaşımın olması gerekir. Bütün insanlarığın ortak derdi bence" dedi. Uçarman, 'Adalet duruşu' yapan sanatçının bulunduğu bölgenin hemen yanındaki alanda müzik yapan gruba daha büyük ilgi gösterilmesini ironi olarak nitelendirdi.



- İstanbul