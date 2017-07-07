Adalet Yürüyüşü'nde gerginlik

Adalet Yürüyüşü, 23'üncü gününde İstanbul'da sona erdi



İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün son anlarında gerginlik yaşandı. Gruptakiler araçtaki vatandaşa koşarak saldırmak isteyince araya polis girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü 23'üncü gününde İstanbul'da sona erdi. Kendisine eşlik eden vatandaşlarla birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu, Tuzla Şifa Mahallesi'nde verilen yaklaşık 2 saatlik yemek ve ihtiyaç molasının ardından yürüyüşüne Tuzla Stadyumu'nun önünde sona verdi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sürdürülen yürüyüşün sonunda bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Yoldan geçen bir araçta bulunan vatandaş ile yürüyüşe katılan grup arasında gerginlik çıktı. Gruptakiler araçtaki vatandaşa koşarak saldırmak isteyince araya polis girdi. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından gerginlik sona erdi.