Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nde gerginlik yaşandı. Gruptakiler araçtaki vatandaşa koşarak saldırmak isteyince araya polis girdi.



Kendisine eşlik eden vatandaşlarla birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu, Tuzla Şifa Mahallesi'nde verilen yaklaşık 2 saatlik yemek ve ihtiyaç molasının ardından Tuzla Stadyumu'nun önüne geldi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sürdürülen yürüyüşe sonunda bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Yoldan geçen bir araçta bulunan vatandaş ile yürüyüşe katılan grup arasında gerginlik çıktı. Gruptakiler araçtaki vatandaşa koşarak saldırmak isteyince araya polis girdi. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından gerginlik sona erdi. - İSTANBUL