Adalet Yürüyüşü" Kartal'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününde kortej ile birlikte Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'na yürüyor.



"Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününde kortej Kartal sahil yolunda yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Molanın ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki çok sayıda kişi yeniden yürüyüşe geçti. Kalabalığın arttığının gözlendiği yürüyüşte güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Yürüyüşün bugünkü etabının Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda bitirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL