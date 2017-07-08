Adalet Yürüyüşü İstanbul'da

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'dan başlayan ve İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen "Adalet yürüyüşü" 23'üncü gününde.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda katılımcı bugün İstanbul İl sınırına ulaştı.



Kılıçdaroğlu binlerce katılımcıyla birlikte bugün de toplam 19 km. yol kat etti.



Kılıçdaroğlu sona yaklaşan yürüyüşün amacını, "Bu yürüyüş toplumu uyandırdı. Toplum artık konuşabilecek. Rahatlıkla dertlerini dile getirebilecek. Bizim şu anda yaratılan atmosferin en temel noktalarından birisi haksızlığa uğrayan kişilerin yargıya başvuramaması. Yargıya erişimin engellenmesi. Bu yürüyüş onu da çözecektir."



Akşam trafiği nedeniyle yürüyüşe ara veren Kılıçdaroğlu, Maltepe'de Cumartesi günü yapılacak mitingle Adalet yürüyüşüne son noktayı koyacak.



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Tags: yürüyüşü Türkiye Adalet İstanbulda Gösteri Gepost: 07 juli 2017